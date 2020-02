Xàtiva rendeix homenatge a les víctimes del bombardeig franquista del 1939

Xàtiva ha retut homenatge aquest diumenge a les víctimes del bombardeig franquista que el 12 de febrer de 1939 va deixar 145 morts i 145 ferits. La consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, ha reivindicat l'acte com una "exigència democràtica de recuperació de la memòria perquè representa el nostre antídot contra l'oblit".A l'acte, organitzat per l'Ajuntament de Xàtiva, també hi han assistit representants del govern municipal i del Consell de la Joventut de Xàtiva. L'homenatge coincideix amb la setmana en què es compleixen 81 anys del bombardeig de l'estació ferroviària de la ciutat per part de les forces aèries italianes en suport al bàndol franquista.La cerimònia ha començat amb el so d'avions i del bombardeig, per continuar amb una peça musical tocada en directe per l'orquestra de la societat musical "La nova", mentre ha ballat el grup "Cos i Ànima".La conductora de l'acte, Laura Sanchis, ha agraït als familiars de les víctimes del bombardeig seva presència a l'acte commemoratiu per posteriorment donar pas a la lectura conjunta d'un manifest per part d'un representant dels familiars i d'un membre de Consell de la Joventut de Xàtiva.L'acte ha conclòs amb una ofrena floral al monument "Aixopluc" en memòria de les víctimes, obra de l'artista xativí, Miquel Mollà, per finalitzar amb una solta de coloms.En aquest marc, la consellera ha defensat que cal "reforçar la memòria com a eina per evitar els passatges més foscos de la història del nostre poble". "És una exigència democràtica que les persones supervivents, els seus familiars, les amistats i les generacions futures se senten reconegudes de manera justa", ha afegit."Redoblar esforços PERQUÈ NO ES TORNI A REESCRIURE LA HISTÒRIA"Per la seva banda, l'alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha manifestat que "més de vuit dècades després del bombardeig, ens retrobem a la plaça de l'Estació de Xàtiva en companyia dels familiars de les víctimes, per honrar el seu record i recuperar la dignitat de totes aquelles persones innocents que van veure la seva vida segada de manera atroç i injusta"."En un moment on veiem com opcions polítiques que simpatitzen amb el totalitarisme feixista ocupen les institucions al nostre país i des d'allà llancen el seu missatge d'involució, és fonamental redoblar esforços perquè no es torni a reescriure la història i no s'amagui la veritat", ha afegit.Prèviament a l'acte d'homenatge, Pérez Garijo s'ha reunit amb familiars de les víctimes i representants de la corporació municipal de l'Ajuntament de Xàtiva, encapçalada pel seu alcalde, Roger Cerdà, moment en què ha signat en el Llibre d'Honor de la ciutat.

