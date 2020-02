Investiguen la mort d'un home a Figueres a qui van trobar inconscient a les portes d'un bar

Els Mossos d'Esquadra estan investigant les circumstàncies de la mort d'un home que aquesta matinada ha estat trobat inconscient al carrer, a les portes d'un bar. Segons han explicat a l'ACN fonts de la investigació, els fets han passat cap a les quatre de la matinada, quan els Mossos han rebut l'avís que hi havia un home inconscient a fora d'un bar.L'home va ser traslladat en estat greu pel Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on finalment ha mort aquest diumenge al matí. Els Mossos investiguen les causes de la mort i s'hi s'ha produït per una baralla o per haver rebut algun cop.

