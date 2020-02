UGT adverteix que la suspensió del Mobile pot servir d'«excusa» per acomiadar treballadors

El sindicat UGT ha advertit que la suspensió del Mobile World Congress, pel brot mundial de coronavirus i l'anul·lació de moltes empreses participants, es pot fer servir "com una excusa" per les companyies afectades per acomiadar treballadors.La secretària de Política Sindical de la UGT, Núria Gilgado, té por que "les notícies tan tremendistes" que hi ha sobre l'impacte econòmic que no se celebri el Mobile serveixin per anar preparant el terreny i, després, justificar acomiadaments d'aquelles empreses que ara facturaran menys o no seran contractades durant el saló. Gilgado demana que la cancel·lació no provoqui "una allau d'acomiadaments".Gilgado nega que el saló hagués suposat la creació de 14.000 llocs de treball, tal com afirmava GSMA, l'empresa organitzadora del certamen. A més, recorda les condicions precàries d'aquests llocs, amb contractes per a només quatre dies, jornades molt llargues i sous baixos.

Gilgado exposa que en les xifres de l'atur de febrer del 2019, quan va tenir lloc l'última edició de l'MWC, es veu que el nombre d'aturats va baixar en més de 1.700 persones a Catalunya i en unes 1.000 a Barcelona, i els afiliats a la Seguretat Social van créixer, tot i que lleugerament.

No obstant això, sosté que la contractació va disminuir al febrer respecte a gener, amb uns 24.600 contractes menys a Barcelona per al sector serveis, segons un informe del sindicat.

