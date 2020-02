Investiguen la mort d'un home a Barcelona després d'una baralla

Els Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investgació Criminal (DIC) investiguen les circumstancies de la mort d'un home aquest dissabte a la nit després d'una baralla la districte de Nou Barris a Barcelona.

Investiguen la mort d'un home aquesta nit al districte de Nou Barris de Barcelona https://t.co/LoKGyf2MXt pic.twitter.com/ALQKX2AVpA — Mossos (@mossos) February 16, 2020

Els agents van rebre l'avís d'una baralla al carrer, on un persona havia quedat greument ferida, cap a les 21:30 hores del dissabte, segons expliquen en un comunicat. Quan els mossos van arribar als llocs dels fets, l'home estava sent atès pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i va ser traslladat a un centre hospitalari on va morir posteriorment. És per això que ara la policia ha obert una investigació per poder identificar l'autor del crim.