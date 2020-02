El govern espanyol reconeix retards en l'aplicació de mesures contra la violència masclista

Per a Carrillo, les xifres de dones assassinades cada any a l'estat espanyol són insuportables i representen una "aberració".El pacte es va aprovar al Congrés dels Diputats el 2017 sense cap vot en contra però ara Carrillo assenyala Vox com una amenaça i acusa el partit de Santiago Abascal de voler fer tornar l'estat espanyol a "l'armari franquista".Per al PSOE, una de les prioritats és l'abolició de la prostitució. "Existeix un compromís ferm del nou govern de coalició per aprovar una llei integral", ha avisat.