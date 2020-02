Torra, sobre el mediador: «Penso que ERC i la CUP compliran amb allò que han votat»

El president Quim Torra ha llançat un missatge a ERC i CUP en una entrevista a El Punt Avui. El Parlament ha votat que cal un mediador, i penso que ERC i la CUP compliran amb allò que han votat", ha recordat Torra en referència a la presència d'un mediador internacional a la taula de diàleg entre el Govern i la Moncloa.No podem jugar a votar coses que després no tirarem endavant. O les votes o no les votes. Però si votes sí assumeixes les conseqüències", ha avisat el president,Sobre els resultats que pugui oferir la taula de diàleg, Torra s'ha mostrat escèptic. "Tenint en compte que també va votar el 155, hom es pot preguntar davant de quin senyor Pedro Sánchez estem. Jo m'he trobat amb diversos: el que no m'agafava el telèfon i el que ara em truca", ha ironitzat.Torra, a més, ha assegurat que anunciarà el dia de les eleccions l'endemà d'haver aprovat els pressupostos de la Generalitat. "Si jo ho digués ara (la data de les eleccions) faria tot el contrari del que pretenc, que és preservar de qualsevol altra influència, i d'electoralismes i partidismes, el que són els dos reptes importants que ens queden: aprovar un pressupost i explorar la via de la negociació", ha argumentat.

