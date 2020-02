Willy Toledo, a judici aquest dilluns per «cagar-se en Déu»

L'actor Willy Toledo compareixerà aquest dilluns al jutjat Penal número 26 de Madrid per declarar sobre els missatges que al seu perfil de Facebook fets el 2015 i el 2017 en què es "cagava en déu". Per aquestes publicacions se l'acusa de delictes contra la llibertat de consciència i d'ofensa als sentiments religiosos. A més, també se li imputa un altre d'obstrucció a la justícia per haver-se negat en un principi a declarar davant la justícia. El cas de l'actor va començar arran d'una denúncia interposada per l'associació Advocats Cristians contra ell pels missatges publicats al seu perfil de Facebook el 2015 i 2017 en què insultava Déu i la Mare de Déu, demanant 22 mesos de multa per a ell. Per la seva banda, la Fiscalia i la seva defensa demanen la seva absolució per aquests fet, ja que ho situaven en el marc de la llibertat d'expressió."Ens trobem davant expressions que, si bé poden resultar malsonants, fins i tot ofendre a algunes persones, estan emparades per la llibertat d'expressió, sobretot en el context de crítica política en el qual són pronunciades. Si totes les expressions que ofenen a algú fossin constitutives de delicte, hi hauria més persones dins de les presons que fora ", apunta l'advocat de Willy Toledo, Endika Zulueta.En un comunicat, l'advocat ha reivindicat la despenalització del delicte contra els sentiments religiosos i ha criticat la postura de l'associació d'Advocats Cristians. "Se situa en les antípodes de la defensa de la llibertat d'expressió, formulant una acusació més d'acord amb els paràmetres manejats en el seu moment per la Santa Inquisició, que pels que es correspon a un Estat aconfessional de segle XXI i, paradoxalment, res a veure amb l'essència dels valors cristians ", ha incidit.En aquest sentit, s'ha mostrat "convençut" que Toledo "resultarà finalment absolt" i amb "confiança" que l'actor "sigui l'última persona jutjada" a Espanya per un delicte religiós que, al seu parer, "havia d'estar fora de el Codi Penal, al menys, des de 1978 ".Durant la fase d'instrucció, Willy Toledo va ser cridat a declarar en tres ocasions. Després de no acudir a les dues primeres citacions per considerar que no havia comès "cap delicte" sinó que havia "exercit la seva llibertat d'expressió", el passat 12 de setembre va ser detingut per la Policia per assegurar la seva compareixença en els jutjats.El jutge de l'jutjat número 11 de Madrid va concloure en el seu acte, fet públic el 26 de setembre, que els fets objecte d'instrucció podrien ser "constitutius d'un delicte contra els sentiments religiosos", fent al·lusió a l'article 525 de el Codi Penal

