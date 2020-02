VÍDEO Salta per damunt d'un jugador de 2,26 metres i esmaixa

El jugador dels Orlando Magic Aaron Gordon s'ha quedat a les portes de guanyar el concurs d'esmaixades de l'NBA la matinada d'aquest diumenge tot i protagonitzar l'acció més espectacular de la prova. Gordon ha saltat per sobre de Tacko Fall per penjar-se de la cistella. Fall és el jugador més alt de la lliga, juga als Boston Celtics i mesura 2,26 metres.Tot i la proesa, Gordon ha vist com el seu competidor Derrick Jones s'emportava el trofeu. La puntuació màxima per esmaixada és de 50 punts i Gordon només 'ha rebut 47 després de saltar per sobre de Fall. "Què este fent?", ha lamentat el jugador en la roda de premsa posterior al concurs, criticant la decisió del jurat.És la segona vegada que Gordon es queda amb la mel als llavis. La primera va ser el 2016 quan va perdre davant de Zach LaVine, Per a molts les dues derrotes han estat injustes i el mateix Gordon ja ha anunciat que no tornarà a participar al concurs.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor