El Síndic declararà dimarts a l'Audiència Nacional pel viatge a la final de la Champions

El síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha estat citat com investigat el proper dimarts 18 de febrer, pel jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata pel viatge que presumptament li va pagar un empresari per anar a la final de la Champions a Berlín l'any 2015.



Ribó compareixerà voluntàriament en el marc de el conegut com a cas d'el 3% sobre presumpte finançament il·legal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) pel viatge de què suposadament s'hauria beneficiat amb la seva família. La connexió entre un a cosa i l'altre vindria del supòsit que, aquest viatge hauria estat pagat per empreses vinculades a a Jordi Soler, home de negocis amb lligams amb la trama del 3%. Aquest és el vincle que l'Audiència Nacional ha utilitzat per requerir la declaració del Síndic i que Ribó no defugirà.

Segons la investigació, les mercantils Electromecànica Soler, Grup Soler Constructora i Soler Global Service van afrontar els 39.900 euros que va costar el lloguer de l'avió i la furgoneta per als desplaçaments a Berlín durant aquell viatge, a què Ribó suposadament va anar amb la seva filla.Els informes de la Guàrdia Civil apunten que el síndic de Greuges es va beneficiar d'aquell viatge sense tenir cap relació d'amistat amb Soler que ho justifiqués. El mateix Soler va declarar a l'Audiència Nacional que va accedir a convidar Ribó a petició de el que va ser diputat de Convergència Ramon Camp.Camp també va comparèixer davant del titular de Jutjat Central d'Instrucció número 5, a què va dir que era amic de la família Soler i que ja el 2009, quan el FC Barcelona va jugar a Roma un partit, va coincidir amb Ribó. De fet, en aquesta ocasió, la volta ja la van fer en un avió noliejat per Soler.La Fiscalia anticorrupció vol que s'investigui Ribó per suborn. El Síndic, però, és aforat i, si s'iniciés una investigació judicial contra ell, el seu cas hauria de passar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Ribó va renunciar el 2014 davant del Parlament al seu aforament, instant a iniciar la reforma legislativa pertinent. Aquesta reforma, però, no es va arribar a fer i, per tant, el Síndic continua sent aforat.

