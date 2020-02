VÍDEO La comparsa de Cadis que carrega contra Vox: «Al carnaval no hi ha lloc per a feixistes»

Cadis ja es prepara per a la festa del carnaval, i també per a les reivindicacions que sempre es fan lloc en les actuacions de comparses, cors i chirigotas. El Concurs Oficial d'Agrupacions (COAC) ja ha arribat a les semifinals i la comparsa "La Ciudad de Dios" ja s'ha fet un lloc entre les favorites del públic pel seu tema "Al cant del feixisme no vam saber resistir".La comparsa ha convertit la cançó en un cant contra Vox, la ultradreta i el feixisme. "Aquesta no és la teva comparsa si vas fer en els feixistes confiança", diu la lletra. Vox va obtenir 12 escons al parlament andalús en les darreres eleccions autonòmiques i el seu suport va fer possible fer fora del govern el PSOE i facilitar l'entrada a l'executiu de PP i Ciutadans.En la seva lletra també deixen clar que la comparsa rebutja aquells que "s'escandalitzen" si dos homes "es mengen a petons" i rematen dient que al carnaval de Cadis "no hi ha lloc per a feixistes".Ja classificats per a les semifinals, "La Ciudad de Dios" espera seguir avançant al COAC i arribar a la gran final del 21 de febrer, que marca l'inici del primer cap de setmana de carnaval a Cadis.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor