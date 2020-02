Condemnen a presó dos homes per un presumpte robatori amb violència a Girona

El jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona ha decretat l'ingrés a presó per a dos homes com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència i intimidació, han informat els Mossos d'Esquadra aquest diumenge en un comunicat.Els fets van passar el 9 de febrer al carrer Llarg de Salt (Girona), quan quatre joves van envoltar a un home amb l'excusa de demanar-li un cigarret i un d'ells el va agafar violentament de coll mentre que els altres li van sostreure la cartera amb documentació personal, diners i tabac abans de fugir corrent.Arran de l'incident, la policia catalana va començar una investigació que va permetre identificar i detenir els dos presumptes lladres, de 18 i 19 anys i de nacionalitat espanyola, mentre que la indagació continua oberta per localitzar els altres implicats.Al detingut de 18 anys se li ha relacionat amb un segon robatori amb violència i intimidació que va tenir lloc el 6 de novembre en una farmàcia de Girona.Aquest dia, l'home va entrar en una farmàcia situada al carrer Santa Eugènia i va amenaçar la treballadora i al propietari amb una navalla abans de portar-se els diners de la caixa registradora i fugir a peu

