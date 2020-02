Descobreixen que l'Ebola pot ajudar a tractar tumors cerebrals

Científics de la Universitat de Yale han descobert que el virus de l'Ebola pot ajudar a tractar els glioblastomes, uns tumors cerebrals que sovint són letals, segons publica Journal of Virology. "Un dels virus més mortals del món pot ser útil per tractar un dels càncers cerebrals més mortals", explica Anthony van den Pol, professor de neurocirurgia de Yale i un dels autors de l'estudi.A diferència de les cèl·lules normals, un gran percentatge de cèl·lules canceroses no té la capacitat de generar una resposta immune innata contra els virus. Això ha portat als investigadors del càncer a explorar l'ús de virus per combatre alguns càncers.La utilització dels virus comporta riscos obvis i els investigadors estan provant amb les combinacions de múltiples virus per aconseguir atacar les cèl·lules canceroses sense danyar els pacients.Fins ara, l'equip de van den Pol ha injectat l'Ebola al cervell de ratolins amb glioblastoma i ha descobert que l'Ebola ajuda a atacar selectivament i matar tumors. Tot plegat amb una proteïna del virus i no amb l'Ebola complet.

