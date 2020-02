Albert Rivera anuncia que publicarà nou llibre a l'abril

Os dejo aquí esta primicia 😉📖.

Finalmente estará en las librerías el 15 de abril. pic.twitter.com/uLomJMiksG — Albert Rivera (@Albert_Rivera) February 15, 2020

Tot i que Albert Rivera va deixar la direcció de Ciutadans anunciant que es retirava de la vida política, ara ha anunciat a través de les xarxes que publicarà un nou llibre a l'abril. "Un ciutadà lliure", aquest és el títol de la nova obra de Rivera i del qual encara no n'ha explica gaires detalls.Així i tot, la fotografia de la portada i la piulada feta per l'antic dirigent de la formació taronja ha suscitat molts de comentaris a les xarxes fent acudits amb altres ocurrències de Rivera, com fou la del gos Lucas durant la campanya de les eleccions passades.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor