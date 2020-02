Caminar 10.000 passes al dia no és suficient per aprimar-se

Els 10.000 passos a el dia es consideren l'estàndard per a les persones que intenten millorar la seva salut. Però per prevenir l'augment de pes, cap número de passos és suficient per si sol, segons ha conclòs un estudi realitzat per la Universitat Brigham Young als Estats Units.En el seu treball, publicat a la revista Journal of Obesity, aquests investigadors van estudiar a 120 estudiants de primer any durant els seus primers sis mesos d'universitat mentre participaven en un experiment de comptatge de passos. Els joves van caminar 10.000, 12.500 o 15.000 passos a el dia, sis dies a la setmana durant 24 setmanes, mentre es registrava la seva ingesta calòrica i el seu pes.Els participants en l'estudi van utilitzar podòmetres les 24 hores del dia durant les sis setmanes de l'estudi. De mitjana, van caminar aproximadament 9.600 passos per dia abans de l'estudi. A la fi de l'estudi, els participants del grup de 10.000 passos tenien una mitjana de 11.066 passos, els de el grup de 12.500 passos tenien una mitjana de 13.638 passos i els de el grup de 15.000 passos tenien una mitjana de 14.557 passos a el dia.L'objectiu de l'estudi era avaluar si el fet de superar progressivament el recompte de passos recomanat de 10.000 passos per dia (en increments de l'25%) minimitzaria l'augment de pes i greix. Al final, no importava si els estudiants caminaven més de 15.000 passos; tot i així guanyaven pes, segons els resultats. Els estudiants de l'estudi van guanyar de mitjana al voltant de 1,5 kg durant el període d'estudi. Durant el primer any d'universitat es sol augmentar d'un a quatre quilos de pes, segons altres investigacions."L'exercici per si sol no sempre és la forma més efectiva de perdre pes. Si se segueixen els passos, podria tenir un benefici en l'augment de l'activitat física, però el nostre estudi va demostrar que no es traduirà en el manteniment del pes o en la prevenció de l'augment de pes ", explica l'autor principal de la investigació, Bruce Bailey.Tot i que el pes no es va veure afectat per l'augment en els passos, hi va haver un impacte positiu en els patrons d'activitat física, que "podrien tenir altres beneficis emocionals i de salut", puntualitzen els responsables d'aquest treball.Un resultat positiu, si no sorprenent, de l'estudi va ser que el temps de sedentarisme es va reduir dràsticament tant en el grup de 12.500 passos com en el de 15.000. En aquest últim grup, es va reduir fins a 77 minuts a el dia. "El major benefici de les recomanacions de nombre de passos és treure a la gent d'un estil de vida sedentari. Tot i que no evitarà l'augment de pes per si sol, més passos sempre és millor", conclou Bailey.

