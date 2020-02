VÍDEO Com fer una cançó de Bad Bunny en un minut

How to make a Bad Bunny song in 1 minute pic.twitter.com/AVfGdn6H6f — Justin Bernardez (@JBernardez_) February 14, 2020

És molt típic sentir el comentari que hi ha cançons que estan fetes en menys d'un minut o que al final totes segueixen la mateixa base i gairebé no canvien. Doncs bé, el jove cantant que es fa dir Justin Bernardez sí que ha aconseguit dur a la pràctica aquesta crítica, i ho ha fet parodiant al famós cantant de reggaeton Bad Bunny.El jove s'ha gravat, en un vídeo de menys d'un minut, i ha explicat com només sabent quatre paraules en espanyol i tenint una programa per editar sons ja és suficient per fer un hit semblants al del cantant porto-riqueny. Com era d'esperar, el vídeo s'ha fet viral a les xares no sols per la paròdia que fa de Bad Bunny, sino perquè certament aconsegueix un so molt semblant al cantant.

