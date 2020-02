Bosch: «No podem permetre que Sánchez tapi el diàleg amb la comissió bilateral»

"No podem permetre que Pedro Sánchez tapi el diàleg sobre el conflicte amb la Comissió Bilateral". Així s'ha expressat el conseller d'Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Alfred Bosch, en una entrevista a l'ACN. Bosch diu que convocarà la Comissió Bilateral -que presideix- quan estigui "madura", després d'acordar-ne l'ordre del dia. Però insisteix que el president espanyol no pot "frenar ni impedir" el diàleg polític amb "l'excusa" d'aquesta eina. Sobre la taula entre governs, el conseller també replica a JxCat que el mediador és "útil" quan les dues parts l'accepten. Bosch també ha apostat perquè les forces sobiranistes -JxCat, ERC, comuns i CUP- arribin a un "acord" per formar Govern després de les eleccions.Bosch prioritza la taula de diàleg entre els dos governs: "Seiem ja a la taula i comencem a parlar del conflicte polític que ens vam comprometre a abordar", ha sentenciat. El conseller ha avisat que el document de 44 punts de Sánchez és "un aiguabarreig" perquè s'hi inclouen aspectes que fan referència al conflicte polític, que creu que s'haurien de tractar a la taula de governs. El conseller considera que, quan el govern espanyol "barreja les coses", sembla que vulgui "passar per davant" les discussions competencials i "distorsionar" el debat polític.És per això que aposta perquè la Comissió Bilateral abordi només els temes sectorials del document de Sánchez i les aportacions que hi facin els departaments de la Generalitat -que encara estan treballant. Bosch assegura que complirà amb la seva "obligació" i que convocarà aquesta eina que preveu l'Estatut, però quan estigui prou "madura", sense concretar si arribarà abans o després de la reunió entre governs que s'ha de celebrar aquest febrer.Bosch també adverteix la Moncloa que la proposta del govern espanyol per resoldre el conflicte polític no es pot limitar als 44 punts de Sánchez: "Si la resposta és parlar de trens, competències i transferències, com es feia fa 20 anys, els direm que així no es resol el conflicte", ha reblat.El conseller també ha dit a Sánchez que "sense diàleg no hi ha legislatura", i que si el president espanyol vol pressupostos i "certa estabilitat" ha de tenir-ho "molt clar". "Els independentistes tenim la clau de la governabilitat d'Espanya, i ens hem de fer sentir", ha subratllat.Encara sobre la taula de diàleg entre governs, Bosch ha subratllat que la delegació catalana no pot permetre que l'Estat s'aferri "a cap excusa" per "tornar a dinamitar el diàleg", en referència al mediador. "El govern espanyol no accepta la figura del mediador internacional, i no pot ser que això bloquegi el diàleg", ha argumentat.Bosch ha exposat la seva preferència per al Govern que ha de sortir de les properes eleccions. "Les forces sobiranistes hem de ser molt conscients que hem de poder posar-nos d'acord". El conseller aposta per "ampliar el focus tant com es pugui" perquè formacions com els comuns i la CUP "també puguin participar del projecte de país" i "ser capaços de posar-nos d'acord per governar o per arribar a acords més amplis". Així, el titular d'Exteriors troba "fonamental" formar un executiu amb les forces que defensin que la ciutadania ha de decidir el futur de Catalunya.I encara sobre les eleccions, Bosch ha demanat a Torra que "n'acordi" la data amb ERC: "Com a socis de Govern ens agradaria". Tot i això, constata que el president de la Generalitat n'ostenta la prerrogativa i que, per tant, no està "obligat legalment ni competencialment" a decidir la data electoral amb ningú.Finalment, Bosch ha respost a la portaveu de JxCat a Madrid, Laura Borràs, que "si hi ha algun responsable de la inhabilitació de Torra són els poders de l'Estat". La líder de JxCat al Congrés va considerar dijous que ERC és "còmplice passiu" de la situació del president de la Generalitat al Parlament.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor