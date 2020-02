La recepta de Sánchez per a Catalunya: «Llei, diàleg i polítiques reals»

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha mostrat aquest dissabte la seva recepta per solucionar el 'conflicte' a Catalunya: "Llei, diàleg i polítiques reals", ha enumerat Sánchez en el seu discurs davant el comitè federal del PSOE a Madrid. "Unes polítiques reals que tenen a veure amb la feina dels catalans, la seva economia, la sanitat, la dependència i les infraestructures.Aquesta és la nostra identitat", ha enumerat Sánchez, que ha promès que la taula de diàleg entre Moncloa i Generalitat no anirà en detriment de les ajudes a d'altres comunitats autònomes. "No es farà en perjudici d'altres necessitats territorials", ha volgut deixar clar el president espanyol, aplacant les crítiques d'alguns barons territorials del PSOE."Extremadura necessita ja un tren digne, Múrcia demana que el Mar Menor recuperi la vida i Castella-Lleó vol que apleguem forces per revertir la despoblació", ha posat d'exemples Sánchez, citant així alguns dels territoris amb dirigents socialistes més crítics amb la mesa de diàleg a Catalunya.En general, però, els barons del PSOE avalen la taula de negociació amb Catalunya "dins la llei" i només el president de Castella-la-Manxa, Emiliano García-Page, ha advertit que la Constitució "limita" parlar d'alguns temes. D'altres, com el president extremeny Guillermo Fernández Vara ja va criticar durament fa uns dies la reforma del Codi Penal que pretén rebaixar el delicte de sedició. "Una democràcia forta és una democràcia que dialoga", ha sentenciat el president del govern espanyol."A Espanya hem d'iniciar un nou camí de diàleg per al retrobament. Aquí no sobra ningú. Ni cap llengua ni tampoc cap cultura", ha insistit Sánchez, que ha tornat a estendre la mà al Partit Popular de Pablo Casado perquè se sumi al "diàleg social i territorial". De fet, el president espanyol ha citat el proper dilluns Casado a la Moncloa per mirar de posar fil a l'agulla i parlar de temes d'Estat que necessiten del concurs dels populars. "Cal superar d'una vegada la dialèctica estèril entre els que dibuixen una Espanya com una potència despietada i opressora, i els que tenen una visió uniforme d'Espanya que acaba a la M-50", ha apuntat Sánchez. "Hem de passar pàgina a una dècada perduda. A una dècada gris de crispacions i discrepàncies", ha puntualitzat el també secretari general del PSOE.I pel que fa a les eleccions a Catalunya, Sánchez s'ha mostrat convençut que Miquel Iceta és el millor candidat a la presidència de la Generalitat. "Miquel, ets el president que necessita Catalunya. Per la teva intel·ligència, per la teva habilitat política però sobretot perquè ets la referència del retrobament", ha avalat el president del govern espanyol entre els aplaudiments de la militància present al comitè federal del PSOE. "Hem d'acabar amb la crispació i el PSC és el partit de referència per impulsar el diàleg. Un diàleg basat en la cerca de solucions compartides i viables que representen a una àmplia majoria de catalans", ha manifestat Sánchez."Però per afavorir el diàleg també es necessita de l'enfortiment de l'estabilitat política a Catalunya i Espanya, i aconseguir d'una vegada una confiança creixent entre els interlocutors, abordant primer els assumptes on les posicions estan més properes", ha conclòs el president espanyol.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor