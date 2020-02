Clam a Barcelona per la llibertat del noi empresonat per les protestes de la sentència a Madrid

⬛️⬜️ Avui estem sortint al carrer per Dani Gallardo, en presó preventiva per solidaritzar-se amb Catalunya i protestar contra la sentència. Des de Barcelona i Lleida ens solidaritzem amb ell a la vegada que es mobilitzen a Madrid. #StandUpForCatalonia pic.twitter.com/j0bX9cZqKH — Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) February 15, 2020

Desenes de persones s'han manifestat aquest dissabte tarda a Barcelona per exigir l'alliberament del jove que va ser empresonat durant les protestes a Madrid contra la sentència de l'1-O. La concentració, organitzada per l'Assemblea Nacional Catalan i que ha comptat amb el suport del CDR del Barcelonès i el Comitè de Solidaritat, s'ha fet a la plaça del Sol, en paral·lel a la manifestació convocada a la capital espanyola.Des que va ser detingut, Dani Gallardo ja porta quatre mesos en presó provisional al centre penitenciari d'Alcalà - Meco. El noi, de 21 anys, va ser detingut el 16 d'octubre per la policia espanyola i se l'acusa d'haver agredit un agent amb una barra amb claus extreta prèviament d'un palet. Tot i que des del Moviment Antirepressiu de Madrid argumenten que el policia presumptament agredit per Gallardo no va poder demostrar tenir seqüeles a l'hora de declarar davant del jutge.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor