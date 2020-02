FOTOS I VÍDEOS Una cinquantena de vehicles il·luminen el Mont Caro a favor de la independència

Acció al Mont Caro a favor de la independència Foto: ACN

La boira ha deslluït l'acció reivindicativa per il·luminar el massís del Mont Caro del Parc Natural dels Ports al terme municipal de Roquetes (Baix Ebre) aquest dissabte al vespre. Segons els organitzadors, la marxa ha aplegat una cinquantena de vehicles que han recorregut uns quatre quilòmetres des del Mirador del Portell fins al peu del massís. Durant l'acció, els conductors han encès i apagat les llums dels vehicles en intervals de diversos minuts. Els participants també han projectat una estelada al cim del Mont Caro. Amb aquesta mobilització, han reclamat l'alliberament dels presos, el retorn dels exiliats i han exigit que es faci efectiva la independència.Els organitzadors, membres del col·lectiu Riuada Ebrenca, han dividit en quatre trams el recorregut. La marxa s'ha iniciat al Mirador del Portell i des d'aquest punt han baixat el Mont Caro. L'acció ha consistit a encendre i apagar les llums dels cotxes durant uns minuts i s'ha repetit almenys un parell de vegades per tal d'il·luminar el massís. Tot i això, la boira ha impedit que la mobilització fos visible des del peu d'aquesta muntanya. En Josep Franch ha explicat que ha participat en aquesta protesta per "recordar que encara hi ha molts companys tancats". "Estem en peu i no defallim. A les Terres de l'Ebre donem suport als que estan tancats, als exiliats i a tots els companys que han d'anar a declarar per coses que no tocaria", ha valorat Franch.La María José i la Carme, dues veïnes de Tortosa, que estaven d'excursió als Ports, s'han topat amb la mobilització i han decidit sumar-s'hi. "Ens ho hem trobat per casualitat i ens hem adherit perquè pensem que és una iniciativa bonica", han explicat. La marxa s'ha allargat més d'una hora i ha acabat a l'auditori Felip Pedrell de Tortosa.

