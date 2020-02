Els Bombers de la Generalitat han donat per extingit l'incendi a un càmping d'Alcanar que ha calcinat quatre bungalous i quatre autocaravanes aquest dissabte a la tarda. Al foc, que s'ha declarat a les 17.19 hores, hi han treballat set dotacions dels Bombers. Segons ha informat el cos, no hi ha cap persona ferida.A les 18.30 l'incendi ja no es propagava i els efectius remullaven la zona, mentre que a les vuit del vespre els Bombers han donat l'incendi per extingit i han començat a retirar els efectius. A més, a banda dels Bombers de la Generalitat també hi han col·laborat els bombers de Benicarló. A hores d'ara hi ha cinc dotacions dels Bombers a la zona.

