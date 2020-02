Els bombers fan cinc rescats en un dia a diferents punts de Catalunya

El Grup d'Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers han actuat en quatre rescats a diferents punts de Catalunya durant aquest dissabte 15 de febrer. Un dels rescats s'ha fet a Setcases (Ripollès) on un escalador ha caigut d'uns 15m d'altura. Anava lligat amb una corda i ha quedat penjant a uns 20m d'alçada. La persona tenia ferides a la cara i els GRAE l'han evacuat en helicòpter.Un segon rescat s'ha fet a la tartera del Pedraforca on un alpinista ha caigut amb sis persones més que anaven en una cordada. Segons els bombers, l'home hauria perdut l'equilibri en caure-li una pedra. També s'ha rescatat una excursionista que s'ha fet mal al peu mentre pujava el Matagalls.Finalment, un grup de tres excursionistes han quedat atrapats en una pista gelada quan desfeien el Camí del Prat del Cadí. Els GRAE els han rescatat il·lesos. Per la seva banda, al migdia els Bombers han rescatat una dona que s'havia accidentat mentre feia el camí de Ronda a Roses. Salvament Marítim l'ha traslladat en barca fins al port pesquer de Roses on l'esperava una ambulància.

