Anem per feina acusa el govern espanyol de la cancel·lació del Mobile

Anem x Feina ha fet responsable el govern espanyol de la suspensió del Mobile World Congress (MWC) 2020. "Estar dins Espanya perjudica la nostra economia perquè el govern espanyol no ens defensa", ha acusat aquest dissabte a través d'un comunicat la patronal d'empresaris independents impulsada per l'ANC "Les pèrdues per la cancel·lació del MWC són astronòmiques i el govern d'Espanya ha demostrat la seva feblesa, per això cal que compensi el greuge que suposarà per a l'economia de Catalunya", ha valorat el portaveu d'Anem x Feina, David Fernández. De fet, des de la patronal independentista es considera que si Catalunya fos un estat i tingués un govern fort i influent com el d'Holanda, "el Mobile no s'hagués suspès"."És sorprenent que algunes de les mateixes empreses que han decidit no assistir al MWC de Barcelona hagin confirmat la seva presència a Amsterdam en un congrés de les mateixes característiques", ha mostrat la seva estupefacció Anem x Feina, que finalment ha insistit en la necessitat que l'executiu de Pedro Sánchez respongui per l'anul·lació del Mobile. "És el responsable d'aquesta cancel·lació i cal que es compensin els greuges econòmics provocats per la suspensió", han conclòs de la patronal "desacomplexadament independentista".

