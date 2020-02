ERC aprova defensar l'amnistia i un referèndum d'autodeterminació a la taula de negociació

El consell nacional d'ERC ha aprovat defensar l'amnistia dels presos i un referèndum d'autodeterminació a la taula de negociació entre Estat i Generalitat. El consell nacional dels republicans –reunit aquest dissabte en sessió ordinària- ha certificat una estratègia que es basa en "liderar l'aposta pel diàleg i la negociació" per posar-la al servei del país. "I fer-ho conjuntament amb aquelles accions que ens ajudin a tenir més força en el procés negociador, com són la pròpia fortalesa de les institucions, la mobilització social i l'existència de consens estratègic", ha enumerat el document aprovat per ERC, que ha estat validat pràcticament per unanimitat amb només un vot en blanc.L'acord del consell nacional d'ERC també reivindica la taula de negociació entre Catalunya i l'estat espanyol "com un espai polític necessari a través del qual construir una solució democràtica al conflicte polític actual". I, finalment, defensa que la proposta que ha de solucionar aquest conflicte passa per demanar una amnistia "que suposi l'anul·lació de la causa general contra l'independentisme" i la convocatòria d'un referèndum d'autodeterminació. "Una votació per tal que la ciutadania de Catalunya pugui decidir lliurement el seu futur, d'acord amb el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics i la Carta Internacional de Drets Humans", finalitza el text dels republicans.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor