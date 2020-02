Més País a Catalunya comença el seu procés constituent

Més País a Catalunya ha començat el seu procés constituent que culminarà al mes de maig, quan es preveu que se celebri el Congrés fundacional de la formació. L'organització -liderada per Íñigo Errejón a l'Estat- ha reunit aquest dissabte a Santa Coloma de Gramenet els seus delegats territorials i sectorials a Catalunya i ha aprovat donar el tret de sortida al seu procés congressual, que asseguren que s'inicia "amb esperit federal, republicà i democràtic".De fet, la formació afirma que pretenen crear "una organització federal fraternalment coordinada amb la resta d'organitzacions federades a Más País". "Som una força política que defensa la transició verda, el feminisme i la justícia social com a projectes de transformació col·lectiva, igualitaris i democratitzadors", afegeixen en un comunicat a premsa.Com van explicar abans de la trobada d'aquest dissabte, a la reunió hi estaven convocats tots els inscrits de les diverses estructures territorials i sectorials del partit, en total unes 1.300 persones. A més, també afegien que amb la convocatòria del Congrés es pretén "dissenyar l'estratègia política, enfortir i estendre l'organització" i dotar-se de recursos que els permetin "augmentar considerablement" els vots obtinguts a les eleccions del 10 de novembre, quan no van obtenir representació a Catalunya.

