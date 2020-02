El Barça supera el Getafe i manté el pols al Madrid (2-1)

El Barça manté el pols al Madrid. El conjunt de Quique Setién ha superat el Getafe, tercer classificat, que sumava un ratxa de resultats positius que s'ha trencat al Camp Nou. Els blaugrana han acabat patint per sumar els tres punts després d'un gran gol d'Ángel, a l'òrbita del club català, a la segona part, però finalment ha acabat sumant els tres punts.L'equip de Quique Setién ha trobat la manera de fer mal a la defensa del Getafe a la primera meitat. Primer Griezmann i després Sergi Roberto han avançat els blaugrana, després que els madrilenys veiessin com el VAR els anul·lava un gol. Amb Umititi com a substituit de Lenglet -Jordi Alba ha hagut de cedir el seu lloc a Junior abans de la primera hora de joc-, el Barça s'ha mostrat sòlid al darrere i actiu en la construcció.El Barça s'ha fet amb la posesió de la pilota durant la primera part, i tot i que hi ha hagut alguns avançaments perillosos del Getafe, el primer gol ha vingut de la mà de Antoine Griezmann al minut 33. I el segon no s'ha fet esperar gaire, que en aquesta ocasió ha estat anotat per Sergi Roberto. Ara bé, malgrat aconseguir una posició avantatjosa davant del Getafe, no tot han estat alegries pels blaugranes, ja que al minut 20 Jordi Alba ha hagut d'abandonar el terreny de joc per una lesió.La segona part ha començat amb domini del Barça, amb llargues possessions però sense gaire profunditat. Angel, el davanter del Getafe que podria fitxar pel club blaugrana en els pròxims dies, ha sortit en els primers minuts de la segona part davant la indiferència del Camp Nou. L'equip madrileny només ha pogut aturar les possessions del Barça amb faltes, però a l'àrbitre li ha costat castigar-les amb targeta. Al minut 20, una jugada aïllada del Getafe ha acabat amb un gran gol d'Angel de volea que ha deixat glaçat l'estadi. En la següent jugada, una gran jugada d'Ansu Fati ha acabat a córner després d'una bona aturada de porter madrileny.Poc abans de la mitja part, el Getafe ha tingut l'empat però s'ha trobat amb un Ter Stegen incommensurable que ha tret la pilota dues vegades des de la mateixa línia de gol. El Barça, però, ha respost immediatament amb una gran jugada entre Ansu i Junior que Griezmann no ha pogut culminar quan ho tenia tot de cara. Moment delicat del Barça, que ha continuat traient la pilota des de darrere. Pocs minuts després l'ha tornada a tenir el francès, però no ha resolt bé: tenia Ansu sol però ha optat per acabar la jugada i ha enviat la pilota fora.Amb el pas dels minuts, el Barça ha anat perdent el control del partit i la precisió i lucidesa que havia tingut durant la primera part. Els blaugrana han tingut una ocasió clara de Messi per tancar el partit però la pilota ha sortit fora per poc. L'àrbitre ha afegit tres minuts però el resultat ja no s'ha mogut i el Barça mantindrà el pols amb el Madrid una jornada més.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor