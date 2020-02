Denuncien el propietari d'un dron per sobrevolar l'aparell a prop de l'aeroport d'Alguaire

Detectem un dron que sobrevolava l’autovia A-14 a prop de l’aeroport d’Alguaire. Localitzem el propietari i el denunciem per pilotar-lo en un espai aeri controlat i sobre una autovia. Recorda, un dron no és una joguina https://t.co/Nn8XKNxKpg pic.twitter.com/6C9vRwxlnn — Mossos (@mossos) February 15, 2020

Els Mossos d'Esquadra han denunciat administrativament el propietari d'un dron per dues infraccions a la Llei de Seguretat Aèria. Una mossa fora de servei va detectar el 2 de febrer un dron que sobrevolava l'autovia A-14, a prop de l'aeroport d'Alguaire.L'aparell volava a uns 15 metres d'altura per la zona de l'autovia, en un punt situat aproximadament a 1,5 quilòmetres de l'aeroport. El propietari del dron denunciat administrativament és un home de 34 anys i veí de Roda de Berà. La denúncia es presenta per volar en un espai aeri controlat, a menys de 8 quilòmetres d'un aeroport i per volar estàticament en la vertical d'una autovia.Quan la mossa fora de servei va detectar el dron, va veure un vehicle aturat al voral. El conductor va reconèixer que l'aparell era d'un amic seu. Fins al lloc s'hi va desplaçar una patrulla dels Mossos i, poc després, van arribar caminant dos homes, un dels quals va manifestar que operava el dron, però que l'havia perdut.Els agents van inspeccionar la zona propera i van localitzar un dron amagat sota unes herbes, amb un pes de 430 grams, i el seu comandament. Tot l'equip està valorat en més de 800 euros. Els Mossos derivaran les diligències a l'Agència Estatal de Seguretat Aèria per tal que incoï l'expedient administratiu.

