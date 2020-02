Mireia Arana i Eva Gil competiran amb Albiach per encapçalar la llista dels comuns

Mireia Arana i Eva Gil són les dues inscrites de Catalunya en Comú que competiran amb la líder de la formació, Jéssica Albiach, per ser la cap de llista de la formació a les properes eleccions catalanes. El partit va anunciar divendres que dues inscrites s'havien presentat al procés, però no n'havien revelat els noms. Aquest dissabte, la formació inicia a Tarragona les trobades territorials que hauran d'avalar les tres candidatures. Dilluns, dimarts i dimecres es faran a Lleida, Girona i Barcelona, respectivament. Si una de les tres candidates no es presenta a alguna d'aquestes trobades, caurà del procés.En aquestes trobades, les aspirants presentaran la seva candidatura i les trobades els donaran l'aval. Aquest divendres finalitzava el termini per presentar-se a les primàries del partit i aquest dissabte ha començat el procés de recollida d'avals. La proclamació del candidat no tindrà lloc fins a finals d'aquest mes de febrer.

