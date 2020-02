El ministeri de Sanitat francès ha confirmat aquest dissabte la primera mort per coronavirus a Europa, en morir un turista xinès afligit de la malaltia en un hospital de París. El mort, de 80 anys d'edat, provenia de la província de Hubei, en el centre de la Xina, i epicentre de la malaltia, ha anunciat la ministra, Agnès Buzyn. Aquesta és la tercera mort per coronavirus fora de la Xina, segons les darreres dades de l'Organització Mundial de la Salut. En canvi, en territori xinès ja han mort 1.381 persones.La víctima havia arribat a França el passat 16 de gener i va ser hospitalitzada el 25 del mateix mes. Formava part d'un dels 11 casos de coronavirus confirmats a França. Actualment l'epidèmia del coronavirus ja ha afectat prop de 64.000 persones arreu del món, i la taxa de mortalitat per la infecció ha superat la barrera del miler a la Xina. La primera mort pel viurs a Europa arriba el mateix dia que el Govern dels Estats Units ha donat ordre d'evacuació per als més de 400 passatgers nord-americans del creuer "Diamond Princess", en quarantena pel coronavirus al port japonès de Yokohama, perquè completin altres 14 dies d'aïllament al seu país, mentre el nombre de positius a bord ha arribat als 218 casos. Després de donar l'alta a un pacient de La Gomera (Illes Canàries) aquest divendres 14 de febrer, l'únic cas a l'estat espanyol és el de Mallorca, tot i que el pacient també ha donat negatiu a la primera prova efectuada. Segons els científics encara es podria trigar un any i mig en tenir una vacuna per combatre el virus que a dia d'avui manté amb alerta bona part del Planeta.

