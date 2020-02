Aragonès reclama unitat a l'independentisme: «Menys retrets i més treball»

El vicepresident de la Generalitat i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, ha reclamat aquest dissabte unitat a les forces independentistes en la defensa de l'amnistia i el referèndum d'autodeterminació a la taula de diàleg amb l'Estat: "Menys retrets i més feina".En un discurs al Consell Nacional d'ERC, ha cridat a aprofitar el que considera una oportunitat per a l'independentisme: "Podríem entrar en un espiral de retrets, però això no ajuda a país a avançar, no és el que vol la gent que cada dia defensa la independència mobilitzant ".En les setmanes i els mesos vinents, ha dit, ERC tindrà una "excel·lent oportunitat per fer-se més fort en les urnes", en unes eleccions que ha demanat que serveixin per acumular forces en favor d'un referèndum d'autodeterminació.Aragonès celebra que el diàleg amb l'Estat sigui ja una cosa "assumida" pel conjunt de l'independentisme i pel Govern", en al·lusió directa a JxCat. Amb tot, el líder republicà assegura que l'objectiu d'ERC no és ara "patrimonialitzar les victòries" d'aquesta mesa, sinó que la finalitat ha de ser posar-les "al servei del país".A més de la feina com a "trencaglaç" entre aquest independentisme escèptic i la manca de voluntat política a dialogar del govern espanyol, Aragonès també ha defensat el paper d'ERC com a "ciment de l'acord polític" a Catalunya per tal d'aconseguir aprovar els pressupostos de la Generalitat.

