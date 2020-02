Atropellen un vianant a la N-2a a Lleida

Un vianant va morir atropellat per un turisme ahir a la nit a la N-2a, a Lleida segons informa el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís passades les onze de la nit, i segons han explicat, la persona no portava elements reflectants i anava pel mig de la via. Així i tot, les causes encara s'estan investigant.Amb aquesta víctima, ja són 16 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

