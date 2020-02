Detenen un monitor de patinatge per presumptes abusos a menors

Els Mossos d'Esquadra han detingut un monitor de patinatge per presumptes abusos sexuals a menors als clubs de Terrassa i Vacarisses.L'home va ser detingut divendres per agents de l'àrea d'investigació de Terrassa, segons han explicat els Mossos d'Esquadra, i se l'investiga com a presumpte autor d'abusos sexuals a menors, diversos dels quals eren alumnes que patinaven al club.Amb aquest, ja són dos els professors arrestats per abusos aquest mes, ja que el passat 7 de febrer va ser detingut un professor de l'Institut d'Educació Secundària de La Bisbal d'Empordà, per haver abusat presumptament de tres nenes menors d'edat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor