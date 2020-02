Els Estats Units retira l'amenaça i no imposarà nous aranzels al cava i els vins d'alta graduació

Estats Units ha fet marxa enrere i no incrementarà els aranzels al cava i als vins d'alta graduació –de més de 14º-. En paral·lel, l'administració Trump manté l'impost del 25% per a l'oli d'oliva, el formatge i la majoria de vins, en vigor des del 18 d'octubre."L'Oficina del Representant del Comerç Exterior ha decidit no incrementar per sobre del 25% la taxa d'aranzels addicionals que s'aplica actualment als productes no aeronàutics", ha informat l'United States Trade Representative (USTR), que sí ha apujat del 10 al 15% el aranzels contra Airbus. L'amenaça del president nord-americà de taxar al 100% els productes agroalimentaris europeus com a represàlia per les subvencions de la UE a l'aeronàutica Airbus no s'han complert finalment.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor