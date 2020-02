Mor als 71 anys el manresà Josep Maria Aloy, escriptor i expert en literatura juvenil

Aquest divendres ha mort el mestre i escriptor manresà Josep Maria Aloy als 71 anys. Va ser mestre de la Badia-Solé durant 15 anys i després va passar a treballar al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya com a tècnic de justícia juvenil, feina que exerceix durant més de trenta anys. Té, tres fills, un dels quals és el proper alcalde de Manresa, Marc Aloy.A nivell literari, destaca en la literatura infantil i juvenil, en l'obra de Josep Vallverdú i en els estudis literaris. Tot i així, l'any 1991 és guardonat per la novel·la Just quan despertava amb el premi Serra i Moret de narrativa de la Generalitat de Catalunya. En la literatura per a joves tant escriu narrativa com poesia, escriu dos llibres sobre Vallverdú i té cura d'un recull de contes seu. A nivell d'estudis literaris, escriu una guia de lectura per a nois i noies, i té cura d'obres de Joana Raspall.Va col·laborar amb diversos mitjans de comunicació i va formar part d'una desena de jurats de premis literaris. L'any 2014 rep el premi Aurora Díaz-Plaja, atorgat per l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana pel seu blog Mascaró de proa.

