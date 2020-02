Estats Units evacua els seus ciutadans d'un creuer que ja té 218 casos de coronavirus a bord

El Govern dels Estats Units ha donat ordre d'evacuació per als més de 400 passatgers nord-americans del creuer "Diamond Princess", ara mateix sota quarantena pel coronavirus al port japonès de Yokohama, perquè completin altres 14 dies d'aïllament al seu país, mentre el nombre de positius a bord ha arribat als 218 casos."Estem profundament agraïts amb la línia de creuers i el govern del Japó per treballar amb tanta diligència per contenir i controlar la propagació de la malaltia", segons un comunicat de l'Ambaixada dels EUA."No obstant això, per a complir amb les responsabilitats del nostre govern amb els ciutadans nord-americans sota les nostres regles i pràctiques, així com per reduir la càrrega sobre el sistema de salut japonès, el Govern dels EUA recomana, per precaució, que els ciutadans nord-americans desembarquin i tornin als Estats Units per a un major seguiment ", segons la nota recollida pel Washington Post.L'avió arribarà al Japó el diumenge a la nit. Els passatgers han de ser examinats per detectar símptomes i després portats amb autobús a l'aeronau. "Estem treballant amb els nostres aliats japonesos per garantir que els passatgers simptomàtics rebin l'atenció necessària al Japó si no poden abordar el vol", segons l'Ambaixada.Fins al moment, 218 passatgers i tripulants a bord del vaixell han donat positiu pel virus, de les 713 persones que han estat examinades. Hi havia 2.666 passatgers i 1.045 tripulants a bord del vaixell quan va ser posat en quarantena, però els que tenien el virus han estat evacuats gradualment a hospitals a tot Japó.El creuer va començar la seva quarantena el passat 5 de febrer i en principi hauria d'acabar el 19, però la certesa el termini s'ha tornat més difusa, tal com s'han expandit els nous casos de coronavirus a bord, després que es constatés la primera infecció de un passatger que va desembarcar a Hong Kong.

