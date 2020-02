Fi de la polèmica per «Parásitos», que ja es podrà dir «Paràsits»

Va ser la protagonista de la nit dels #Oscar2020. Amb ella celebrarem el dia dels enamorats.

🎬"Paràsits", 14 de febrer en VOSCAT. pic.twitter.com/qpBYjL90Kv — FilminCAT (@FilminCAT) February 10, 2020

Gisaengchung -en català, Paràsits- va ser la gran triomfadora de la nit dels Oscars . Aquests darrers dies el fet que la pel·lícula fos citada pels mitjans catalans en el seu títol en castellà, Parástios, ha duit cua a les xarxes. El motiu al qual es deu això és que, al no haver-hi cap versió en català, s'havia de citar el film en la seva versió en castellà.Ara bé, això ja no serà necessari ja que des d'aquest divendres, la plataforma de contingut en streaming Filmin, ha subtitulat la pel·lícula completament al català:La pel·lícula del coreà Bong Joon-ho va fer història a la nit dels premis de l'Acadèmia de Hollywood en ser la primera pel·lícula de parla no anglesa en guanyar el premi a millor pel·lícula -també va guanyar el de millor film internacional, així com el de millor director i millor guió original-.Fins ara Paràsits s'ha estat emetent als cinemes de Catalunya,en versió original -coreà- subtitulada en castellà -conegut com a VOSE- o, a la majoria de llocs, completament doblada en castellà. A partir d'aquest divendres, però, hi haurà un lloc on estarà disponible amb subtítols en català: a la plataforma de contingut en streaming Filmin.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor