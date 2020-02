Detinguts tres lladres per assaltar amb violència una associació cannàbica de Barcelona

Tres homes d'entre 23 i 25 van ser detinguts dimecres a la nit després que els Mossos d'Esquadra rebéssin un avís per una alarma d'un robatori en una associació cannàbica de Barcelona. Durant l'intervenció els agents van trobar un revòlver, així com un ganivet i altres substàncies com ara haixix.Els fets van passar el 12 de febrer cap a les 22:30 hores quan una patrulla de mossos de la comissaria de l’Eixample va rebre un avís per una alarma de robatori en una associació cannàbica ubicada al districte de l’Eixample. La informació inicial situava al lloc dels fets la presència d’uns individus que duien roba fosca i passamuntanyes i, segons el testimoni d’alguns veïns, des de l’interior de l’associació s’estarien produint alguns crits.Quan els agents van arribar al lloc dels fets van veure dos homes que els van confirmar que havien escoltat crits que provenien de l’interior del local. A més van observar que a la part inferior de la porta de l’immoble hi havia diversos objectes desendreçats. Davant la possibilitat que hi haguessin persones en risc els dos mossos van entrar a l’interior de l’associació i de seguida van detectar dos homes vestits amb roba fosca que, en advertir la seva presència, van mirar de fugir escales amunt sense fer cas de les indicacions policials perquè s’aturessin.Quan els mossos van accedir al pis superior del local hi van localitzar nou persones, sis de les quals tenien les mans lligades amb brides. Mentre controlaven les tres persones que no duien les mans lligades van localitzar un revòlver a l’interior d’una caixa que també contenia marihuana i un ganivet platejat al costat de la porta que donava accés a l’estança.Després de parlar amb les persones lligades de mans els agents van escorcollar les altres tres i els van trobar 9617 euros, 108 tubs de plàstic que contenien haixix, 49 bossetes amb marihuana, una navalla i dispositius electrònics.Una exploració del local va permetre als agents comprovar que hi havia un desordre generalitzat amb restes de marihuana per terra i part del mobiliari violentat. També van poder comprovar que les sis persones lligades, dos treballadors del local i quatre socis, estaven molt espantades i algunes es queixaven de dolor en diverses parts del cos.Davant d’aquests fets els agents van detenir els tres homes, que tenen prop de quaranta antecedents policials majoritàriament per robatoris violents, que passaran a disposició judicial properament.

