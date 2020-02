VÍDEO Al voltant de 2.000 persones es manifesten contra l'obertura de l'abocador de Can Balasc

La protesta ha estat farcida de pancartes reivindicatives Foto: Marta Casas

Al voltant de 2.000 persones, entre les quals ha destacat la participació d'infants, s'han manifestat aquest divendres per expressar el rebuig a l'obertura del nou abocador de Can Balasc a Rubí. La marxa, convocada per la plataforma Rubí Sense Abocadors, ha sortit de la plaça de l'Estació dels FGC i ha finalitzat a la seu de l'empresa TMA de Sant Cugat. Els manifestants han passat per la rambla del Ferrocarril i pel carrer Edison, han travessat la rotonda de l'avinguda de l'Estatut i han caminat per la carretera de Rubí fins a arribar al seu destí.Al llarg de la protesta els veïns i veïnes han cridat proclames com ara "No abocadors", "No a Can Balasc", "Sánchez cabrón, te comes el marrón" i "Som escola verda, no som merda".A la manifestació també hi han participat representants de tots els partits polítics de Rubí i col·lectius locals com el Moviment de per unes Pensions Públiques Dignes, la plataforma Fridays for Future, treballadors de Continental o la comunitat educativa de l'escola Rivo Rubeo, que està a menys d'un quilòmetre del lloc on està previst obrir el nou abocador de TMA.Durant la marxa hi ha hagut afectacions en ambdós sentits de l'avinguda de l'Estatut. Entre les 17.30 i les 18.30 h, fins i tot, la caravana de cotxes ha arribat a l'entrada de la B30 en sentit Tarragona.La plataforma Rubí Sense Abocadors ha assegurat que vol mantenir viva la protesta ciutadana i que pròximament anunciaran altres accions. A més, han explicat que, si l'Ajuntament i la Generalitat entreguen les autoritzacions per l'obertura de Can Balasc, es plantegen arribar al dret penal i acusar a l'administració de prevaricació.

