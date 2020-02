El PSC denuncia que el Govern no va demanar ajudes al l'Estat per l'incendi de la Ribera d'Ebre i les Garrigues

Incomprensible i intolerable! Catalunya va ser la única Comunitat que no va demanar les ajudes pels incendis d Ribera i Garrigues al Ministeri. Avui mateix demanem la compareixença urgent d Consellera Jordà al #Parlament. https://t.co/qMTOAUcHw9 — Òscar Ordeig (@oscarordeig) February 14, 2020

"Catalunya no va demanar ajuts a l'Estat per a reparar danys de l'incendi a Ribera d'Ebre". #EtFelicitoFill#SomPSC/❤️ pic.twitter.com/JRSjGS7ngS — Socialistes (PSC) /❤ (@socialistes_cat) February 14, 2020

El PSC-Units ha demanat la compareixença de la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, en comissió parlamentària perquè expliqui si el Govern ha demanat ajudes estatals per restaurar les zones afectades per l'incendi de la Torre de l'Espanyol del passat estiu, que va afectar sobretot la Ribera d'Ebre, però també les Garrigues. Els socialistes sostenen que Catalunya va ser l'única Comunitat que no hauria demanat estes ajudes al Ministeri, una situació que el diputat Òscar Ordeig ha titllat "d'incomprensible i intolerable". Per això la petició de compareixença va acompanyada de preguntes al Govern per saber per quins motius no es van sol·licitar aquests ajuts, en cas que com denuncien els socialistes la Generalitat no els haja demanat.Els diputats del grup parlamentari del PSC-Units Jordi Terrades i Òscar Ordeig signen la bateria de preguntes. Una d'elles reclama saber quines ajudes va demanar el Govern de Catalunya al Ministeri d'Agricultura per restaurar les zones afectades per l'incendi forestal que es va produir el mes de juny de 2019 a la Ribera d'Ebre i Les Garrigues, i afegeix que en cas que el Govern no hagués sol·licitat estes ajudes, quin va ser el motiu.Així mateix, pregunten si el Govern va rebre una carta amb l'oferiment de la directora general de Desenvolupament Rural del Ministeri d'Agricultura de realitzar una obra d'emergència per la restauració de les zones afectades per l'incendi i quina va ser la resposta.Una altra de les preguntes parlamentàries demana conèixer quins recursos està destinant la Generalitat de Catalunya per restaurar les zones afectades.A més, després que la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, informés aquest dijous que a finals de gener el Govern va fer efectiu un paquet d'ajudes per pal·liar els efectes de l'incendi, pregunten concretament quines ajudes exactes contempla aquest paquet i per quin imports, i si el Govern creu suficients els mitjans i les mesures que ha desplegat per restaurar les zones afectades.

