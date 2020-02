La disfressa del Satisfyer, èxit de vendes al carnaval de Galícia

La febre pel Satisfyer pareix que no desapareix. Després de l'èxit de vendes del famós succionador de clítoris, ara ha tornat a triomfar en una de les formes menys esperades: la de disfressa.Una botiga de disfresses gallega, "Don Disfraz", va posar a la venda un model per poder anar vestit com si la persona fos un Satisfyer, i en només tres dies, ja va rebre més de mig miler de comandes d'arreu d'Europa, segons explica el Faro de Vigo. Així que a ja està clar quin serà el triomfador del carnaval 2020 a Galicia, i a bona part de l'estat .

