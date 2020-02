VÍDEO Surt a la llum el primer tràiler d'«Stranger Things 4» amb una aparició sorpresa

Primeres imatges de les noves aventures d'Stranger Things. La quarta temporada de la producció d'èxit de la plataforma Netflix està en fase de postproducció però la multinacional ha fet públiques avui les primeres escenes a través d'un tràiler teaser, on es pot veure un dels seus protagonistes.La quarta temporada d'Stranger Things serà la primera en que els personatges principals no seràn a la mítica localitat de Hawkins, llar de les estrambòtiques aventures de les primeres tres temporades. Així ho han confirmat els productors de la sèrie, que a través del seu compte d'Instagram, van mostrar com es diria el primer capítol de la quarta temporada.Encara no està confirmada la data d'estrena de la sèrie, que en principi sortirà a la llum entre el període d'hivern del 2020 i la primavera de 2021. Netflix apostarà per nous actors i actrius que s'incorporaran al repartiment de luxe de la sèrie, guanyadora de diversos premis.

