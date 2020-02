El govern de Colau acata la sentència i treu el llaç groc del districte de Gràcia

▶ Gràcia retira el llaç groc de la façana de la seu del districte



L'Ajuntament de Barcelona ja ha retirat la pancarta amb el llaç groc que lluïa fins aquest divendres a la façana de la seu del districte de Gràcia. Treballadors municipals han tret el símbol que reclama l'alliberament dels presos polítics després que un jutge hagi prohibit la seva exhibició en edificis municipals.El jutjat contenciós administratiu número 6 de la capital catalana considera que es tracta d'un símbol "partidista" que xoca "frontalment" amb els principis de "neutralitat institucional i objectivitat".L'Ajuntament estudia si recorre una sentència que arriba després que l'agrupació Advocats Catalans per la Constitució presentés un recurs contenciós administratiu el passat juliol on argumentava que els llaços grocs vulneraven el dret fonamental de la igualtat.El llaç groc no era present a totes les seus de districte de Barcelona però Gràcia era un dels districtes que sí que l'exhibia. El regidor del districte gracienc és Eloi Badia, de Barcelona en Comú, i el regidor president Ferran Mascarell, de Junts per Catalunya.

