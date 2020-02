JxCat i ERC intenten consensuar el format de l'acte de Perpinyà

Perpinyà serà l'epicentre de l'independentisme el dissabte 29 de febrer. El Consell per la República hi ha convocat un acte per celebrar l'entrada al Parlament Europeu dels nous eurodiputats catalans -Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí-, i els partits i les entitats negocien quin format ha de tenir. Junts per Catalunya (JxCat) i ERC, tots dos amb representació dins l'organisme juntament amb altres partits, entitats i associacions independentisme, intenten consensuar aquests dies -les reunions s'han multiplicat i aquest divendres, per exemple, se'n va celebrar una- els dirigents que hi intervindran i quin paper s'atorga a la resta de represaliats.Les tres persones que tenen garantida la plaça damunt l'escenari són, precisament, Puigdemont, Comín i Ponsatí, segons recalquen fonts del Consell consultades per. "S'està parlant amb tothom", assenyalen els mateixos portaveus. Dins l'organisme amb seu a Waterloo hi ha dirigents d'ERC -Isaac Peraire-, de Demòcrates de Catalunya -Antoni Castellà- i també de Poble Lliure -Guillem Fuster-. L'acte de Perpinyà ha centrat els últims contactes dels membres del consell de govern del Consell, com és el cas de la reunió presencial celebrada el dissabte 1 de febrer.Un dels aspectes a tancar és qui pren la paraula per part dels republicans, tenint en compte que Oriol Junqueras, tot i rebre l'aval per ser eurodiputat per part de la justícia comunitària, ha acabat perdent l'escó i segueix empresonat a Lledoners, on compleix una condemna de 13 anys per sedició. Marta Rovira, secretària general de la formació, es troba exiliada a Suïssa, i fonts de l'organització de l'acte a Perpinyà assenyalen que no se l'espera a la ciutat de la Catalunya Nord per la seva situació judicial.La negociació pel format de l'acte és delicada en la mesura que el clima preelectoral és més vigent que mai a Catalunya des que el president Quim Torra va decidir que, després d'aprovar els pressupostos , anunciaria la data de les properes eleccions catalanes. Un dels principals actius de JxCat prové de la feina feta des de l'exili, amb un Puigdemont al capdavant a qui sectors de la formació veuen com a cap de cartell a les catalanes acompanyat d'un número dos amb la funció de ser candidat a la presidència de la Generalitat. Des de l'organització insisteixen que Perpinyà no serà un acte electoral i destaquen el caràcter "transversal" del Consell.Des d'ERC consideren que han de tenir veu "tots els sectors de represaliats" i coincideixen en afirmar que no es concep com un acte on intervinguin representants de partits. En declaracions a aquest diari, Peraire assegura estar "convençut" que així serà. Tot i això, el dirigent republicà no va participar de la reunió que es va celebrar divendres per avançar en els preparatius. ERC voldria que hi tingués protagonisme Junqueras amb algun missatge enregistrat o escrit, Rovira des de Ginebra i la delegada del Govern a Brussel·les, Meritxell Serret, tres de les veus del partit que estan patint les conseqüències judicials del procés. Els càlculs del Consell passen per reunir fins a 100.000 persones al recinte firal de Perpinyà. L'èxit de l'acte està garantit amb els 400 autocars que ja té preparats l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i els 150 que ha muntat Òmnium Cultural. L'organització de l'assistència està garantida més enllà de la dimissió sobtada de la presidenta de la delegació del Consell per la República a la Catalunya Nord, Júlia Taurinyà , per, segons ella mateixa va argumentar, motius "ideològics, relacionals, professionals i salut".La de Perpinyà serà la primera gran mobilització independentista del 2020, i també la primera des del trencament en diferit del Govern. La ciutat nord-catalana, per a Puigdemont, té especial importància perquè serà la vegada que haurà estat més a prop de travessar la frontera amb l'Estat des que es va exiliar la tardor del 2017 i suposarà també exhibir que té immunitat per moure's en llibertat a excepció d'Espanya.

