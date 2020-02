Aquesta és la «pizza catalana» que triomfa al Regne Unit

No són poques les deformacions culinàries que s'han fet per part del món anglosaxó d'algunes receptes típiques d'aquí, com ara la paella. També és comú atribuir a qualsevol cosa l'etiqueta de "mediterrani" sense que hi tingui gairebé elació, com és el cas d'aquesta "Pizza catalana de pollastre". I no, entre els ingredients no hi ha la salsa romesco.Es tracta d'una edició limitada llençada per una famosa cadena de menjar ràpid, i que ja va triomfar l'any passat. Els ingredients "mediterranis" en qüestió que porta són pollastre esmicolat a "la catalana", xoriço, ceba, pebrot i salsa agra.

