El City de Guardiola, expulsat de la Champions les dues pròximes temporades

Full details of Man City being banned from Champions League for TWO SEASONS for "serious breaches" of UEFA financial rules pic.twitter.com/sYVG5orSRt — Rob Harris (@RobHarris) February 14, 2020

El Manchester City, equip actualment entrenat per Pep Guardiola, no podrà participar a la Champions League durant les dues pròximes temporades (la 2020-2021 i la 2021-2022). Així ho ha notificat la UEFA en una carta que ha enviat aquest divendres al club anglès.En la missiva, el màxim òrgan de futbol europeu apunta que la sanció respon a diversos indicis que asseguren que l'equip britànic ha vulnerat les normes del fair play financer. A banda, la UEFA ha imposat una multa de 30 milions d'euros als citizens.Segons publica el diari The Guardian, la federació va aconseguir interceptar correus electrònics del xeic dels Emirats Àrabs Units Sheikh Mansour, propietari del club, on es donava a entendre que part del patrocini de la samarreta de l'equip era finançat directament per un vehicle inversor del mateix xeic. El fet que Mansour hagi finançat amb capital propi un acord de patrocini és un comportament que la UEFA considera il·legal.A banda, els responsables de la investigació assenyalen que el club anglès "no ha cooperat" amb la investigació liderada pel Cos de Control Financer dels Clubs (CFCB per les seves sigles en anglès), l'òrgan que es dedica a investigar incompliments de fair play financer. El City té intenció de presentar un recurs al Tribunal Superior de l'Esport (TAS) per esquivar la sanció.Des de l'arribada del xeic l'any 2008, el club anglès ha invertit més de 1.300 milions d'euros en fitxatges. El seu palmarès a nivell nacional no ha parat de créixer, però la Champions encara se li resisteix. Amb aquesta sanció, el projecte dels sky blue queda molt tocat. La decisió de la UEFA podria provocar que diversos jugadors busquessin un nou equip per competir en la plana internacional.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor