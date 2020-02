Dos niños decidieron disfrazarse de dinosaurios para recibir a su abuela en el aeropuerto.

La abuela se enteró y compró un disfraz de dinosaurio. Nada más llegar a la terminal se puso el disfraz para ser recibida por sus "Nietosaurios" y los sorprendidos, al final, fueron ellos pic.twitter.com/9WmORq52Br — Ibon Perez (@ibonpereztv) February 13, 2020

Les relacions que es creen entre nets i avis són molt especials. L'estima als padrins i padrines, i la manera com aquests cuiden dels més petits de la casa fa que molts de cops es generin complicitats tan tendres i divertides com és aquest cas de dos nens que decideixen anar a buscar a l'aeroport a la seva àvia vestits de T-Rex.Ara bé, la sorpresa ha estat més pels nets que per la padrina, ja que aquesta, quan ho ha sabut, també ha decidit aparèixer vestir-se de dinosaure i seguir-los el joc. Al vídeo, un dels internautes ha fet el joc de paraules etiquetant-los com a "nietosaurios".

