VÍDEO L'increïble truc per aconseguir que una escombra s'aguanti dreta

Who’s doing the #broomstickchallenge at Home Depot??? pic.twitter.com/VuRBPGaHoj — j a c k 💌 (@geminijvck) February 11, 2020

I can no longer handle her! Someone please come get my mom lmaoooo! #broomstickchallenge pic.twitter.com/bNBNajh6WB — Zack jarque (@JarqueZackary) February 12, 2020

#BroomstickChallenge accepted. It may look like magic, but basic physics works every day – not just on Feb. 10. Learn more about real @NASA science: https://t.co/j5jHhTbJQQ pic.twitter.com/QghsqSeu6B — Jim Morhard (@jmorhard) February 11, 2020

Que l'escombra s'aguanti dreta ella tota soleta. Aquest és el nou repte viral que ha triomfat a les xarxes sota el nom "Brom Challenge". Milers d'usuaris han penjat vídeos per intentant aconseguir que realitzar aquest truc que s'ha fet famós per culpa de la NASA.A casa, al supermercat... qualsevol lloc es susceptible de convertir-se en un escenari per realitzar aquest truc. Però, més enllà de la sorpresa que genera aquest truc, com és que s'ha fet viral això?Tot ve d'alguns vídeos fets per científics de la NASA explicant que aquest fet no té res a veure amb cap mena de muntatge ni molt menys, sinó que simplement "és física basica". Aquesta explicació arriba després que per les xarxes es crees el mite que sols era possible aconseguir que la granera s'aguantés dreta el dia 10 de febrer.

