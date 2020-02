La pagesia omple els carrers de València per exigir solucions polítiques a la crisi

El camp valencià ha omplert aquest divendres els carrers de València, recolzat per una tractorada multitudinària, per exigir als polítics que prenguin mesures "ja" per garantir el futur d'un sector que està en una situació "insostenible". "Si us plau, Pedro, ajuda'ns o ens enfonsem", han pregat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, els milers d'agricultors i ramaders que des de primera hora s'han concentrat al centre, procedents de les tres províncies.Els manifestants, secundats per les organitzacions més representatives del sector al País Valencià, asseguren que volen marcar "un punt d'inflexió" en la lluita pel futur de camp i el de l'Espanya buidada amb "una de les manifestacions més importants de la història".La marxa ha arrencat al voltant de les onze del matí amb un tractor que transportava dos tarongers, tallats com a símbol de l'"asfixiant i desesperada" situació que travessa el sector. A continuació, un cotxe amb dos altaveus anava recordant totes les peticions dels agricultors i sis tractors, en fila de dos i amb cartells, reivindicaven que "l'agricultura no es llença a les escombraries", "nosaltres donem menjar, els polítics ens maten de fam" o "l'Agricultura és cultura i no un esport d'aventura".Després de la comitiva al capdavant, milers d'agricultors, ramaders i apicultors arribats en autobusos han recorregut els carrers del centre exigint, enfront dels abusos de les multinacionals, uns preus justos per als seus productes que els permetin viure amb "dignitat".

