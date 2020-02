Una cinquantena de tractors es manifesten a Granollers pels drets del camp

Els tractors, manifestant-se a Granollers. Foto: Asaja

El món rural del Vallès Oriental s'ha sumat, aquest divendres, a l'acte de protesta massiu que s'ha fet a Lleida . Una cinquantena de tractors de tot el Vallès s'han manifestat a Granollers des de la Ronda Sud i, a l'acabar, han llegit un manifest per defensar els sectors agrícola i ramader.El text s'ha presentat com "un toc d’alerta" del sector, alhora que es dirigien a la consellera Teresa Jordà i el ministre d'Agricultura, Lluís Planas. El manifest avisa que diuen prou "a ser sempre els perdedors", però també han defensat que no van contra ningú i que el que volen és "poder actuar quan es vulneren els nostres drets". En aquest sentit, han demanat, tal i com passa a França, la figura del mediador, "que es qui valora cada any les negociacions dels preus de la llet i altres produccions i, vigila que no es pagui sota preu del cost de produir". També han destacat que el Govern pot actuar "perquè la cadena de valor es faci el preu a partir del cost de producció agrícoles i ramaders. A Catalunya estem treballant en el Consell de l’Alimentació. Ara és hora d’introduir-ho".D'altra banda, han defensat que no es poden permetre més tancaments d’explotacions, especialment les lleteres: "Som els garants de l’alimentació de proximitat, qualitat i seguretat alimentària. Demanem al nostres governants que entenguin i ens ajudin a fer entendre a la població en general que per poder continuar gaudint del paisatge com fins ara, cal que hi hagi gent al territori gestionant-lo, i que la gestió d’aquest territori ha de ser econòmicament sostenible per no provocar l’abandonament de la gent del camp". És per això que la pagesia necessita "una base territorial segura i estable i uns preus justos per poder continuar fent la nostre feina". En aquest sentit, han demanat a l’administració i a la població "una aposta clara per el consum de productes alimentaris de proximitat i de temporada en front d’altres que ens arriben de qualsevol part del món amb la conseqüent despesa energètica i sovint amb controls sanitaris i de producció no homologables als nostres".Pel que fa al ministre Planas, li han demanat que la Comissió Europea "deixi d’una vegada per totes que el sector agrícola i ramader sigui moneda de canvi en els conflictes polítics i sempre paguem els mateixos". En aquesta direcció han parlat de diversos exemples: "Hi ha el veto rus polític amb la fruita, la llet, el porcí i el vacum; el conflicte dels Estats Units amb Europa amb Air Bus, aranzels als productes agrícoles i ramaders, avions i el Brèxit". han alertat que qui surt perdent els sectors exportadors.Finalment, el manifest han insistit en alertar dels perjudicis que causa la fauna: "No podem carregar més amb les destrosses de sembrats i pèrdues de pastura, causen moltes pèrdues econòmiques i sanitàries. Si no tenim manera de controlar exigim unes línies d’ajudes per les pèrdues de fauna com senglars, cabirols i cèrvols".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor