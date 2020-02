El col·lectiu de Poblet decidirà al març si es presenta a les eleccions catalanes

"El PDECat ha de ser això i, si no vol ser-ho, alguna cosa haurem de fer". La frase és de Marta Pascal i es refereix a la necessitat d'un partit sobiranista allunyat de la unilateralitat centrat en convèncer "els qui encara no estan convençuts". La va pronunciar aquest dilluns en la presentació del llibre Perdre la por (Catarata), en la qual es van congregar exdirigents de l'antiga CiU i impulsors del col·lectiu de Poblet. Un col·lectiu que, entroncant amb la reflexió de Pascal, decidirà al març si es presenta a les eleccions catalanes a les quals es posarà data quan s'aprovin els pressupostos Així ho assenyalen adiverses fonts del col·lectiu consultades, per bé que els moviments són graduals i tenen diverses capes. Els impulsors de la trobada de Poblet es van constituir en l'associació El País de Demà, encarregada d'elaborar un document programàtic global que ara està sent desgranat per una comissió interna específica. S'espera que la feina de cribatge estigui enllestida abans que acabi el mes de febrer. En tot cas, El País de Demà no serà qui impulsi un nou partit -així ho detallen fonts de l'associació-, sinó que en tot cas faria costat a aquesta nova organització si segueix fil per randa els principis programàtics esbossats en aquests documents."Nosaltres no serem un partit, però podem donar suport a un de nou", remarquen les fonts consultades. El País de Demà considera "legítima" l'aspiració de la independència, allunyada sempre de la unilateralitat -entre els assistents a Poblet hi va haver Antoni Bayona, exlletrat major del Parlament i crític amb l'actuació de Junts pel Sí i la CUP en els plens que van aprovar les lleis de desconnexió -, i un model que garanteixi tant el progrés social com l'activitat econòmica. Els seus impulsors en destaquen el caràcter "transversal" de la iniciativa, que inclou exalts càrrecs de CiU i el PSC.Al capdavant de l'associació hi ha Antoni Garrell, director general de la fundació ESDI, que també està en contacte amb l'expresident Artur Mas. No ha participat en cap plenari d'El País de Demà, però segueix de prop els esdeveniments. "N'està informat des del primer dia", mantenen les fonts consultades. Dins dels dirigents que apareixen en els contactes hi ha Carles Campuzano i Jordi Xuclà, tots dos diputats durant anys a Madrid sota el paraigua de CiU i que no van repetir a les llistes de JxCat per decisió de Carles Puigdemont, amb qui discrepaven sobre l'estratègia."Som un grup de la societat civil que vol elevar la mirada", ressalta un dels impulsors consultat. Coneixedors dels propers passos, a banda, insisteixen que la tria d'un hipotètic candidat només es pot produir després de definir el programa, i no al revés. En la presentació del llibre de Pascal, que va ser a Poblet al setembre, també hi va ser Santi Vila, exconseller de Cultura i també amb nou llibre sota el braç. Vila, malgrat la bona relació personal amb alguns dels impulsors, no forma part de la cuina del projecte.Un projecte que, a banda, segueix molt de prop les negociacions sobre el futur de Junts per Catalunya (JxCat), que impliquen contactes entre David Bonvehí i Jordi Sànchez a Lledoners i també reunions entre Mas i Puigdemont a Waterloo. Diverses fonts consultades insisteixen que, en cas que el PDECat quedi completament alineat amb l'estratègia de l'expresident a l'exili, existeix el risc d'una "escissió" dels considerats més pragmàtics dins del partit. Des del partit, en tot cas, confien que no passi.Un dels noms que apareix de forma habitual en les travesses si finalment el col·lectiu de Poblet fa el pas és el de Lluís Recoder, exalcalde de Sant Cugat del Vallès i exconseller de Territori en el primer Govern encapçalat per Mas. Tot i que implicats en el moviment sostenen que està "damunt la taula", ell mateix ho nega en conversa amb. "No tornaré a la política", assenyala Recoder, al dia de totes les reunions que El País de Demà fa amb associacions, sindicats i patronals del país.Des que va deixar la conselleria s'ha dedicat al sector privat i només va tancar la llista de JxCat a Sant Cugat com a suport personal a la candidata a la reelecció, Carmela Fortuny, que tot i vèncer en les municipals no va revalidar l'alcaldia. Un altre dels noms que s'observen amb atenció des de Poblet és el de Mercè Conesa, presidenta del Port de Barcelona i, encara, presidenta del consell nacional del PDECat.

