La Polla Records actuarà a Santa Coloma de Gramenet amb The Toy Dolls, Reincidentes o Def Con Dos

La Polla Records tornarà a actuar a Catalunya el proper mes de juliol, encapçalant una cita caracteritzada pel punk rock més clàssic. El grup basc que lidera Evaristo Páramos serà el cap de cartell del festival Rock in Ton Park Santako , al costat dels nord-americans The Toy Dolls, i acompanyats per un grapat de bandes també mítiques i radicals: Reincidentes, Def Con Dos, Porretas, Boikot i Rat-Zinger.El festival se celebrarà dissabte 11 de juliol al parc de Can Zam, a Santa Coloma de Gramenet, un lloc de peregrinatge habitual cada estiu per als aficionats als grups més durs i amb trajectòria dilatada: també s'hi celebra el Rockfest, que enguany hi portarà Kiss, Judas Priest i Lynyrd Skynyrd, entre d'altres.La Polla Records hi actuarà en el marc de la seva gira de retorn i comiat, en què presenten el seu àlbum Ni descanso ni paz!, el primer després d'un hiatus de 16 anys en què la banda va estar separada. El disc va arribar a encapçalar la llista de vendes estatal , desbancant del primer lloc un artista diametralment oposat: Alejandro Sanz.Les entrades per al festival ja estan a la venda a la xarxa Ticketmaster , a un preu de 51,75 euros.

